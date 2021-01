Ørsted med i kapløb om Danmarks største havmøllepark

Seks konsortier er godkendt af til at byde ind på Danmarks største havmøllepark. En af dem er Østed.

Det kan blive danske Ørsted, som kommer til at stå for landets største havmøllepark, der snart skal opføres.

Energikoncernen er nemlig en af dem, som er blev godkendt til at kunne byde ind på projektet.

Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse torsdag morgen.

Havmølleparken, der hedder Thor, skal ligge i Nordsøen minimum 20 kilometer fra kysten.

Parken skal levere strøm til omkring 800.000 danske husstande. Den skal være fuldt tilsluttet senest ultimo 2027.

Ifølge vicedirektør Janni Torp Kjærgaard fra Energistyrelsen er det et stærk felt, der er godkendt til at byde ind.

- Det bekræfter, at Danmark fortsat er et attraktivt land, når det kommer til investeringer i havvind, og den store interesse er samtidig helt afgørende for en omkostningseffektiv grøn omstilling, siger hun i meddelelsen.

/ritzau/