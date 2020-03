Ørsted og C More får bøder for ulovligt telefonsalg

Ni virksomheder politianmeldt for ulovligt telefonsalg. Fem af dem har accepteret bøde på mindst 100.000.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt ni virksomheder for ulovligt telefonsalg for at ringe til forbrugere uden at have deres samtykke.

Fem virksomheder har accepteret at betale bøder mellem 100.000 og 175.000 kroner.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Blandt kendte firmaer er Ørsted Privatsalg El Gas, der har accepteret en bøde på 175.000 kroner.

Derudover skal elselskabet Vindstød punge ud med 135.000 kroner, og tv- og streamingselskabet C More af med 100.000 kroner.

Alm. Brand er desuden anmeldt for - i strid med reglerne - at ringe til folk på Robinsonlisten. Det er et register, man kan tilmelde sig for at slippe for telefonsælgere.

Derudover er fem firmaer anmeldt for at have medvirket til at bryde reglerne.

Det er blandt andet callcentre og firmaer, der afholder konkurrencer, hvor forbrugerne skal sige ja til at modtage markedsføring fra firmaer for at deltage.

Det drejer sig om NTG Sales, Ritter Jensen Marketing, Stenhøj Media, eGentic, og Toleadoo. Ritter Jensen Marketing og Stenhøj Media har allerede accepteret at betale bøder på hver 135.000 kroner.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden. Samlet er 29 selskaber blevet anmeldt det seneste år, hvoraf 17 har accepteret en bøde.

/ritzau/