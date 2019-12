Ørsted sælger tabsgivende forretning for flydende naturgas

Den danske energikoncern vil fokusere på vedvarende energi og sælger LNG-forretning til råvareselskab.

Energikoncernen Ørsted har onsdag underskrevet en aftale om at sælge selskabets forretning for flydende naturgas (LNG) til råvareselskabet Glencore.

Det oplyser Ørsted i en meddelelse til fondsbørsen onsdag eftermiddag.

Ørsteds forretning for flydende naturgas har givet tab, og det forventes den også at være de kommende år.

Det er også en af forklaringerne på, at den danske koncern nu skiller sig af med forretningen.

Ifølge selskabet vil det kræve yderligere "kontraktuelle bindinger" at styrke forretningsområdet.

Ørsted er i løbet af en årrække gået fra at være et olie- og gasselskab til at være af verdens førende udviklere af energi fra havvind,

- Med Ørsteds globale ekspansion inden for vedvarende energi står det klart, at LNG-handel fremover ikke vil være en del af Ørsteds kerneforretning, og derfor bliver den del af forretningen solgt fra, fremgår det af meddelelsen.

Ifølge Ørsted indebærer handlen en betaling fra den danske koncern til køberen, Glencore. Salget vil give et tab, som overstiger de udgifter, som Ørsted har afsat til at dække tabet på området for flydende naturgas.

Derfor vil Ørsted øge hensættelsen i 2019. Det oplyses dog ikke, hvilket beløb der er tale om.

Koncernen oplyser dog, at forventningerne til driftsoverskuddet før renter, skat samt af- og nedskrivninger for hele 2019 fastholdes.

Før handlen endeligt gennemføres, skal en række betingelser være opfyldt.

Salget ventes først at blive afsluttet i sommeren 2020. Det vil have en positiv effekt på driftsoverskuddet - både i 2020 og de efterfølgende år, fremgår det af meddelelsen.

/ritzau/