Over 10.000 virksomheder har søgt om lønkompensation

På tre døgn har lidt over 10.000 virksomheder søgt om lønkompensation hos staten til deres medarbejdere.

På tre døgn har over 10.000 virksomheder søgt om lønkompensation hos Erhversstyrelsen.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Virksomheder kan søge lønkompensation hos staten, så de kan sende medarbejdere hjem med fuld løn for at undgå fyringer.

Siden ordningen åbnede onsdag har der været 24.106 besøgende på virksomhedsguidens vejledning om lønkompensation.

- Jeg er meget glad for, at vi så hurtigt runder en milepæl, og 10.000 virksomheder har grebet muligheden for at holde på medarbejderne, fordi det er med til at undgå i titusindvis af fyringer, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i meddelelsen.

- Det er et hårdt slag, hvis man mister jobbet, der handler om mere end økonomi. Det handler også om at have noget at stå op til og være en del af et fællesskab, siger han.

Det første døgn havde omkring 5000 virksomheder søgt lønkompensation. Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

