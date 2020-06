Over 60.000 fuldtidsjob er forsvundet under coronakrisen

Fra februar til april har der været det største beskæftigelsesfald nogensinde på så kort tid, oplyser DI.

De seneste måneder har coronakrisen kostet tusindvis af personer deres job.

Nu viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, at der fra februar til april er sket et fald i beskæftigelsen på over 60.000 fuldtidspersoner.

Med faldet har cirka 2,2 millioner mennesker været ansat på fuld tid i april.

Ifølge Dansk Industri, landets største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, er beskæftigelsesfaldet fra februar til april det største nogensinde på så kort tid.

Vicedirektør i Dansk Industri Steen Nielsen mener, at det store fald skyldes den nedlukning af Danmark, som coronaudbruddet har været skyld i.

- Det har haft meget stor betydning for virksomhederne og også den offentlige sektor, at der skulle lukkes så hårdt ned på grund af sundhedsrisikoen.

- Det har forårsaget en kolossal nedgang i vores økonomi på meget kort tid, siger Steen Nielsen.

Tallene fra Beskæftigelsesministeriet kommer en lignende opgørelse fra Danmarks Statistik i forkøbet. Den opgørelse offentliggøres først på mandag.

Der er dog forskelle i de to opgørelser. Danmarks Statistik gør sine tal op i beskæftigede og ikke fuldtidsbeskæftigede som hos Beskæftigelsesministeriet.

Derudover laver Danmarks Statistik en sæsonkorrektion af sine tal.

/ritzau/