Over halvdelen af Visa-betalinger uden for USA er trådløse

Kvartalsregnskab giver selskabet bag Visa-kortet en tredjedel større overskud end samme kvartal sidste år.

Den amerikanske kreditkortgigant Visa Inc. kan mærke, at en robust økonomi holder godt gang i kundernes købelyst.

I et kvartalsregnskab, som er offentliggjort tirsdag, melder Visa om 33 procent større overskud sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Uden for USA har Visas korthavere for alvor taget den trådløse betalingsmetode til sig. Mere end 50 procent af alle betalinger, der finder sted i fysiske butikker uden for USA, foregår trådløst. For to år siden var det mindre end 30 procent.

Amerikanerne tegner sig for omkring 8,8 procent af alle transaktioner med Visa-kort.

Forbrugere og virksomheder brugte i det kvartal, der sluttede 30. juni i år, i alt 2,23 billioner dollar på Visas netværk. Det er 8,7 procent mere end samme kvartal sidste år.

