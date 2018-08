OVERBLIK: Det siger analytikere og investorer om Pandora

Oven på Pandoras nedjustering mandag er kritik og nedjusterede anbefalinger regnet ned over selskabet.

Mandag aften nedjusterede Pandora overraskende sine forventninger til væksten og overskuddet i 2018.

Det har sendt aktien i et styrtdyk. Samtidig er tilliden til ledelsen i bund, da den så sent om i januar lancerede de nu skrottede forventninger.

Over middag var aktien faldet 21 procent, hvilket barberede 10 milliarder kroner af markedsværdien.

Læs her, hvordan analytikere og investorer har reageret på nedjusteringen.

* Storaktionæren ATP:

- Det er et dybt skuffende resultat, og det er problematisk, at de nedjusterer så kort tid efter de finansielle målsætninger blev meldt ud på kapitalmarkedsdagen, siger Claus Wiinblad, vicedirektør i ATP, til Berlingske.

* Virksomhedsredaktør på Finans.dk Søren Linding:

- Nu er Pandora på den igen. Aktiemarkedets tillid har været dalende i lang tid, men mandagens nedjustering af resultatprognosen - kun otte måneder efter at have udstukket nye langsigtede finansielle målsætninger på en kapitalmarkedsdag - er katastrofal.

* Erhvervskommentator Jens Chr. Hansen ved Business.dk

- Pandora er ikke i en eksistenskrise, Pandora er derimod godt og grundigt surret fast i en gedigen kommunikations- og ledelseskrise.

- Symbolsk konkretiseret ved at Colding Friis og bestyrelsen efter sent mandag at have sendt få linjer ud med nedjusteringen stak hovedet i busken, og så ellers lukkede ned for yderligere kommunikation.

* Investeringsøkonom ved Nordnet Per Hansen:

- Nedjusteringen er kommet alt, alt for sent. Der har været mange chancer for at gøre det, og jeg tror ikke, at investorerne længere har tillid til, at administrerende direktør Anders Colding Friis er i stand til at navigere et selskab, der er på vej ind i en ny fase med enten lav vækst eller slet ingen, sagde han.

* Jyske Bank:

- Vi ser den nye guidance som værende stærkt bekymrende, især i lyset af den negative vækst i de eksisterende butikker, som indirekte ligger i selskabets guidance.

* Berenberg:

Sænker sit kursmål til 475 kroner.

- Vi mener, at endnu en nedjustering kun få måneder efter de opdaterede langsigtede målsætninger vil sætte spørgsmålstegn ved den nuværende strategi og ledelsens troværdighed.

* Carnegie:

- Nedjusteringen illustrerer med brutal klarhed, at de omsætningstal, vi får fra Pandora, har meget lidt at gøre med den underliggende tilstand i forretningen.

- De har nok brug for en ny ledelse og justeringer i bestyrelsen, simpelthen fordi det kan vise sig for svært at genetablere investorernes tillid uden ændringer i holdet.

* ABG Sundal Collier:

Sænker kursmål fra 750 kroner til 375 kroner.

* Nordea:

- Da Pandoras ledelse ikke kommer til at give nogen yderligere forklaring på den reviderede prognose før regnskabet, sænker vi vores overskudsprognoser.

- Givet den lave sigtbarhed og øgede risiko for forventningerne, sænker vi vores anbefaling til "hold".

Sydbank:

Sænker sin anbefaling til "hold".

- Det ser efter vores vurdering langt fra kønt ud, at Pandora allerede syv måneder efter annonceringen af de langsigtede finansielle målsætninger må ændre forudsætningerne til det første år i perioden.

- Vi forventer, at Pandora ændrer de langsigtede målsætninger i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsregnskabet den 9. august.

Kilder: Ritzau Finans, Pandora, Finans.dk og Berlingske Business.

