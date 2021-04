Overenskomster er godkendt - men sygeplejersker stritter imod

Det er op til Dansk Sygeplejeråd at finde en løsning med kommuner og regioner efter nej til overenskomst.

Overenskomsterne for de næste tre år er blevet godkendt på det regionale og kommunale område.

Det oplyser Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer en lang række fagforbund, i en pressemeddelelse.

Det gælder blandt andet overenskomster for pædagoger, lærere og social- og sundhedsassistenter.

Forud for godkendelsen har en lang række fagforbund skullet stemme om de overenskomster, der blev forhandlet på plads tidligere i år.

Langt de fleste har stemt ja, men sygeplejerskerne har stemt nej, og det kan potentielt ende i en konflikt.

Dansk Sygeplejeråd, der er fagforening for sygeplejerskerne, kan forsøge at finde en løsning med kommunerne og regionerne eller alternativt udsende et strejkevarsel.

/ritzau/