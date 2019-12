Overskuddet på betalingsbalancen er det højeste i nyere tid

En stigning i overskuddet på forskellige tjenester har været med til at øge betalingsbalancens overskud.

I oktober var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 23,6 milliarder kroner i sæsonkorrigerede tal.

Det er det højeste overskud i nyere tid, oplyser Danmarks Statistik i en opgørelse.

Betalingsbalancen dækker over forskellen i handlen af varer og tjenester med udlandet. Er der et overskud på betalingsbalancen, vil det sige, at eksporten ud af Danmark har været større end importen.

Ifølge Danmarks Statistik er det især en stigning i overskuddet på tjenester, der er med til at give det store overskud på betalingsbalancen i oktober.

Tjenester dækker over eksempelvis søtransport og rejser.

Handlen med varer står dog stadig for over halvdelen af det samlede overskud på de løbende poster.

