A.P. Møller - Mærsks kæmpeopkøb kører på skinner

A.P. Møller - Mærsk er i gang med at få milliardopkøbet Hamburg Süd ordentligt ind i folden. Det går stærkt.

I slutningen af 2017 kunne A.P. Møller - Mærsk sætte pen til papir og endeligt gennemføre købet af rivalen inden for containerfart Hamburg Süd. Og i 2018 er dividenderne fra det køb begyndt at strømme ind i biksen.

Det viser regnskabet for tredje kvartal.

- Synergier fra Hamburg Süd fortsatte med at materialisere sig positivt i omsætningen og profitabilitet, skriver A.P. Møller - Mærsk i regnskabet.

Ifølge regnskabet er der i årets første tre måneder skabt synergier - besparelser og forbedringer - for 290 millioner dollar eller 1,9 milliarder kroner.

Samtidig forventes de samlede synergier nu at ramme 500 millioner dollar - 3,3 milliarder kroner - i 2019. Det estimat lød tidligere på 350 til 400 millioner dollar.

Synergierne er kommet fra "indkøb, netværksoptimering og øget volumener i havne opereret af APM Terminals".

A.P. Møller - Mærsk annoncerede købet i midten af 2017 til en pris på 3,7 milliarder euro eller omkring 27 milliarder danske kroner på det tidspunkt.

For de penge fik A.P. Møller - Mærsk verdens syvendestørste containerrederi, der omsatte for over seks milliarder dollar, havde omkring 6000 ansatte og 130 skibe.

Oven på købet har det danske shippingkonglomerat 353 skibe, som det ejer, og 370 containerskibe chartret. Det giver en flåde med en kapacitet på 4,1 millioner tyvefodscontainere - TEU

Opkøbet af Hamburg Süd har spillet ind flere steder. Det har været muligt at optimere driften af havne og så har opkøbet spillet ind i det faktum, at fragtraterne - de penge, man kan tage for at fragte en container - er steget.

- Den gennemsnitlig fragtrate var positivt påvirket af inklusionen af Hamburg Süd, der har et andet miks af ruter end Maersk Line, specielt i intraregional handel.

