Påbud: Aflyste flyafgange skal refunderes senest 1. december

Styrelse har båret over med flyselskaber i sommer, men nu sættes der frist på tilbagebetaling af rejser.

Trafikstyrelsen giver 12 flyselskaber en frist til at refundere aflyste flyrejser. Bestilte rejser skal være refunderet senest 1. december.

Det oplyser styrelsen.

Det er afhængig af dato for anmodning af refusion fra kunderne, hvornår refusionen skal falde.

Har man indgivet en anmodning før 1. oktober, skal pengene tilbagebetales senest den 15. november. Har man indgivet den i perioden 1. oktober-15. november, skal tilbagebetalingen ske senest 1. december.

Indgiver man en refusionsanmodning efter 15. november, skal tilbagebetaling ske inden for syv dage, lyder det i pressemeddelelsen.

Fristerne kommer, efter en lang række flyafgange er blevet aflyst som følge af coronakrisen. Men i mange tilfælde har kunderne ikke fået penge tilbage. Heller ikke, selv om der er indgivet en refusionsanmodning.

Trafikstyrelsen skriver i en pressemeddelelse, at man over foråret og sommeren har "udvist forståelse for den vanskelige situation, som flyselskaberne har stået i med at håndtere de ekstraordinært mange refusionssager".

Men nu er 12 flyselskaber altså informeret om, at pengene skal betales tilbage.

/ritzau/