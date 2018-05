Pandora-aktie taber milliarder i værdi efter regnskab

Efter regnskab med fald i både omsætning og overskud straffede aktiehandlerne Pandora tirsdag.

Smykkevirksomheden Pandoras aktie lukkede tirsdag med et fald på 15,5 procent sammenlignet med værdien ved lukning mandag eftermiddag.

Faldet udgør det, der svarer til et fald i markedsværdi på omkring 11,6 milliarder kroner.

Værditabet i milliardklassen kommer, efter at Pandora tirsdag fremlagde sit regnskab for første kvartal.

Her kunne man læse om et fald i både omsætning og overskud.

En del af forklaringen er et større strategiskift, hvor Pandora-smykkerne fremover i højere grad skal sælges fra egne butikker. Derfor har Pandora solgt for 2,2 milliarder kroner mindre via grossister i kvartalet.

I regnskabet lagde direktør Anders Colding Friis vægt på, at over halvdelen af omsætningen for første gang kom fra salg i egne butikker.

Pandora-analytiker hos Sydbank Søren Løntoft Hansen forklarede tidligere tirsdag, at den ændring koster.

- Når man tager ejerskabet selv, så har man nogle flere omkostninger med at drive butikkerne. Så det trækker overskuddet ned, sagde han.

/ritzau/