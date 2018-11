Pandora får tæsk på aktiemarkedet efter ny skuffelse

Efter flere år med høje vækstrater er Pandoras salg nu begyndt at falde, og det straffer aktiemarkedet.

Pandora får stryg på aktiemarkedet tirsdag morgen, hvor selskabet for anden gang på tre måneder har nedjusteret forventningerne til smykkesalget i 2018.

Aktien falder med ti procent til 350,30 kroner, og dermed er aktiekursen dykket 48 procent i 2018.

Pandora venter nu at øge salget i 2018 med to til fire procent i lokal valuta. Det vil sige salget fraregnet udsving i valutakurser samt opkøb af virksomheder.

Tidligere forventede Pandora, at salget skulle stige med fire til syv procent. De forventninger blev nedjusteret så sent som i starten af august.

I årets første ni måneder er Pandoras omsætning på 14,9 milliarder kroner. Det er et fald på knap 300 millioner kroner over det seneste år.

Hos Sydbank betegner aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen udviklingen som skuffende. Han mener, at Pandora er i en vækstmæssig krise.

- Det er et meget skuffende regnskab, hvor både omsætningen og overskuddet er skuffende.

- Nedjusteringen sender samtidig et rigtig skidt signal, i forhold til det Pandora tidligere har stillet investorerne i udsigt, siger Søren Løntoft Hansen.

Han fremhæver især, at Pandora har svært ved at øge sit salg i de butikker, der har været åbne i mere end et år.

Dermed er meget af Pandoras vækst trukket af, at selskabet åbner nye butikker, og det koster penge.

Pandora er blandt andet udfordret i Storbritannien, Italien og Frankrig.

At aktiekursen næsten er halveret i årets løb, kan forklares med, at der ikke længere er så høje forventninger til Pandora.

- Forventningerne til Pandoras vækst i årene fremover er blevet mere dæmpede.

- Pandora vokser ikke så meget som tidligere, og det er kommet ind i aktionærernes bevidsthed, siger Søren Løntoft Hansen.

/ritzau/