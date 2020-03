Smykkeselskabet Pandora lukker tre regionale kontorer som led i ændring af organisationen.

Smykkeselskabet Pandora fyrer 180 ansatte på globalt plan.

Det oplyser selskabet i en meddelelse.

Pandora vil helt konkret lukke tre af sine regionale kontorer i henholdsvis USA, Asien og Europa. Det skal skære et lag væk mellem hovedkontoret i Danmark og de lokale markeder.

I stedet vil selskabets omkring 100 markeder fremover blive delt i ti grupper, der hver har en chef i spidsen. Hver chef skal rapportere direkte til direktionen i København.

Pandora oplyser, at øvelsen vil koste omkring 200 millioner kroner nu og her. Det er blandt andet til at lukke kontorer ned og fratrædelsesbetalinger.

Smykkeselskabet skriver i meddelelsen, at besparelserne ved tiltaget vil være "begrænsede", da pengene vil blive brugt i andre dele af forretningen.

Som en del af fyringsrunden siger Pandora farvel til Kenneth Madsen, der har været direktør for smykkeselskabets afdeling i Asien.

Til gengæld vil selskabet ansætte en ny kommerciel direktør. Vedkommende er allerede ansat. Pandora vil dog vente med at sætte navn på kandidaten.

Pandora har på verdensplan 28.000 ansatte. Dermed er det kun lidt over en halv procent af staben, der står til at miste jobbet.

De seneste år har været udfordrende for selskabet, som har lidt under et faldende salg af smykker, der tæller blandt andet armbånd og halskæder.

Sidste år lød omsætningen på knap 22 milliarder kroner, og selskabet fik et overskud på små tre milliarder, hvilket var det laveste plus siden 2013.

Onsdagens udmelding er ikke den første, som Pandora har varslet for at få vendt bøtten.

Over de seneste par år er der flere gange sat tiltag i søen - herunder fyringsrunder. Samtidig er der blevet skruet ned for hastigheden med at åbne nye butikker.

Pandora har på verdensplan omkring 7400 salgssteder - herunder 2700 Pandora-butikker.

/ritzau/