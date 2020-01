Pandora lukker 53 butikker i Kina efter virusudbrud

Kina er et af Pandoras vigtige markeder og udgjorde 11 procent af omsætningen i de første ni måneder af 2019.

Det danske smykkefirma Pandora lukker 53 af sine 237 butikker i Kina. Det sker på grund af udbruddet af coronavirus.

Det oplyser Pandora til erhvervsmediet Finans.

Dermed lukker smykkegiganten hver femte butik i Kina. Der er primært tale om butikker, der ligger i den virusramte Hubei-provins, oplyser Pandoras Asienchef, Kenneth Madsen.

- Vi støtter Kina og kineserne i deres håndtering af denne svære situation og har fulgt de officielle retningslinjer og foreløbigt lukket 53 butikker. Primært i Hubei-provinsen, men også i andre dele af Kina, siger han i en mail til Finans.

- Vi følger udviklingen tæt, og vores primære fokus er medarbejdernes helbred, tilføjer Kenneth Madsen.

Ifølge Finans er Kina et af Pandoras vigtige markeder. Landet udgjorde 11 procent af omsætningen i de første ni måneder af 2019.

Tidligere torsdag meddelte flyselskabet SAS, at det suspenderer alle fly til og fra Shanghai og Beijing som følge af coronavirusset.

Desuden har Finans talt med andre danske selskaber, der opererer i Kina, som også følger udviklingen tæt, heriblandt skokoncernen Ecco og medicinalvirksomheden Novo Nordisk.

Begge virksomheder fraråder deres medarbejdere at rejse til og fra Kina, skriver Finans.

Samtidig tager virksomhederne de nødvendige forholdsregler og følger retningslinjer fra kinesiske og danske myndigheder for "at beskytte medarbejderne", oplyser de.

Coronavirusset har indtil videre kostet 170 mennesker livet. Knap 8000 mennesker er smittet med virusset.

De første tegn på smitte så man i den kinesiske by Wuhan. Siden har det bredt sig til flere andre lande, inklusive europæiske lande som Finland, Frankrig og Tyskland.

Herhjemme blev en dansk mand tirsdag undersøgt for smitte efter at være hjemvendt fra en rejse til Kina. Testresultater viste dog, at manden ikke var smittet.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har på nuværende tidspunkt ikke klassificeret udbruddet som en international sundhedskrise.

/ritzau/