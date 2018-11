Pandora varsler sparerunde efter svag udvikling i salget

Smykkeselskabet Pandora nedjusterer for anden gang på tre måneder. Nyt spareprogram er sat i søen.

For anden gang på tre måneder må smykkeselskabet Pandora sande, at det ikke kan leve op til sine egne forventninger.

Selskabet har derfor varslet et nyt spareprogram, droppet sine langsigtede mål og justeret strategien på flere områder.

Det oplyser Pandora i forbindelse med sit regnskab for tredje kvartal, hvor salget er faldet, og resultaterne bliver betegnet som utilfredsstillende.

Pandora venter nu at øge salget i 2018 med to til fire procent i lokal valuta. Det vil sige salget fraregnet udsving i valutakurser samt opkøb af virksomheder.

Tidligere forventede Pandora, at salget skulle stige med fire til syv procent. De forventninger blev nedjusteret så sent som i starten af august.

Efter nedjusteringen for tre måneder siden, der kostede administrerende direktør Anders Colding Friis jobbet, fyrede Pandora 400 ansatte for at spare penge.

Men de svigtende resultater betyder, at der skal skæres yderligere næste år.

- Vi har foretaget en gennemgang af vores virksomhed og har besluttet at lancere et kraftfuldt program med henblik på at reducere omkostninger på tværs af virksomheden markant, siger Pandoras finansdirektør, Anders Boyer, i en kommentar til regnskabet.

Pandora fortæller ikke konkret, hvordan der skal spares. Men fremadrettet vil selskabet åbne færre butikker end tidligere.

Pandora var i mange år en hurtigtvoksende virksomhed med høje vækstrater.

Men de seneste år har fremgangen været mere afdæmpet, og i år er salget faldet.

I årets første ni måneder er Pandoras omsætning på 14,9 milliarder kroner. Det er et fald på knap 300 millioner kroner over det seneste år.

Samtidig er overskuddet faldet til 3,2 milliarder kroner fra 3,8 milliarder kroner.

Pandora lovede i starten af året, at det ville vokse syv til ti procent om året fra 2018 til 2022. Som følge af resultaterne i løbet af 2018 er det mål nu helt skrottet.

Pandora har også haft et svært 2018 på aktiemarkedet. Aktiekursen er faldet over 40 procent.

/ritzau/