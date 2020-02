Pandora sælger og tjener mindre på sine smykker

Pandora går tilbage på salg og indtjening. Et allerede igangsat program skal hjælpe med at rette op på det.

Det er blevet sværere for Pandora at sælge sine smykker, og det er med til at reducere overskuddet for den danske smykkevirksomhed.

Det fremgår af seneste årsregnskab fra Pandora.

Omsætningen er sidste år faldet med fire procent til 21,9 milliarder kroner, og samtidig er overskuddet efter skat dykket med hele 42 procent til 2,9 milliarder kroner.

For at rette op på den svære salgssituation har Pandora tidligere igangsat et program, som skal være med til at mindske kundeflugten fra de mange butikker rundt om i verden.

Pandora sælger i dag sine smykker fra over 7000 steder i mere end 100 lande.

/ritzau/