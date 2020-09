Pandora sender 600 ansatte hjem efter ministers opfordring

Coronasmitten er steget. Det har fået sundhedsministeren til at opfordre til hjemmearbejde i København.

Sundhedsminister Magnus Heunickes (S) røst er blevet hørt af Pandora.

Smykkevirksomheden har valgt at bede over 600 ansatte på hovedkontoret i København arbejde hjemmefra de næste to uger.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Den seneste tid er coronasmitten taget til i blandt andet København, og det fik mandag Heunicke til at komme med en opfordring.

Den private sektor opfordres til indføre hjemmearbejde den næste tid. Det har man altså valgt at lytte efter hos Pandora.

Smykkevirksomheden beskæftiger på verdensplan omtrent 28.000 ansatte. Langt de fleste er dog på fabrikker i Thailand.

/ritzau/