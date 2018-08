Pape: Politi har fulgt sag om banks milliard-hvidvask i lang tid

Bagmandspolitiet har længe haft øjnene rettet mod Danske Bank, der anklages for hvidvask i milliardklassen.

Det kan måske virke besynderligt for nogen, at Danske Bank blev advaret om hvidvask for milliarder af kroner i 2013, men at Bagmandspolitiet først har indledt en efterforskning for nylig.

På et samråd onsdag forsikrer justitsminister Søren Pape Poulsen (K) dog om, at Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - i daglig tale Bagmandspolitiet - har fulgt sagen gennem længere tid.

- SØIK har fulgt sagen meget tæt gennem lang tid. Det er ikke først nu, at SØIK kommer på banen, men det er nu, man meddeler, at man tager de her skridt, siger justitsministeren.

Det har vakt undren, at sagen har kørt i medierne, og at Finanstilsynet kom med en rapport med hård kritik tidligere på året, mens efterforskning først blev formelt indledt i august.

Sagen begyndte for alvor at rulle i offentligheden, da Berlingske gravede den frem sidste år. Det er dog endnu for tidligt at sige, om der rejses straffesag.

- SØIK har været i dialog med Finanstilsynet og de estiske myndigheder, og der er modtaget anmeldelser om sagen. Det har ført til, at man har åbnet en efterforskning, siger justitsministeren.

Sagen handler om mulig hvidvask for over 53 milliarder kroner gennem en filial i Estland, hvor Danske Bank har reageret for sent på advarsler om, at den var gal.

En højtplacerede whistleblower advarede i 2013 i klare vendinger banken.

Hvidvask af særlig grov beskaffenhed forældes efter ti år, hvilket regnes fra gerningstidspunktet, lyder det på samrådet, som SF har indkaldt til for at høre nærmere om forældelsesfristerne.

- Myndighederne skal have mulighed for at gøre deres arbejde. SØIK er fuldt ud opmærksom på de forældelsesrister, der gælder i sagen, siger Søren Pape Poulsen på samrådet.

Forældelse ventes altså ikke at blive et problem for sagen.

Bagmandspolitiet indledte i starten af august en strafferetlig efterforskning af, om hvidvaskloven er blevet overtrådt.

Loven indeholder stærke sanktionsmuligheder, hvis finansielle virksomheder ikke gør tilstrækkeligt for at undgå, at sorte penge bliver vasket hvide.

