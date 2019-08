Parken glemte at melde ejerskift: Kan stå til bøde

Det kan komme til at koste Parken en bøde, at selskabet glemte at melde ejerskift til cvr-registret.

Parken Sport Entertainment, der blandt andet ejer fodboldklubben FC København, fik ikke opdateret ejerforholdene i cvr-registret i forbindelse med Lars Seier Christensens ankomst som storaktionær i marts.

Det bekræfter Parken til erhvervsmediet Finans, og ifølge en lektor i selskabsret kan det udløse en bøde til Parken.

Parken udsendte en selskabsmeddelelse om, at erhvervsmanden Lars Seier Christensen havde købt omkring en femtedel af aktierne i Parken, samtidig med at Lønmodtagernes Dyrtidsfond solgte sine aktier.

Men salget blev ikke meldt til cvr-registret. Ifølge Parken er der tale om en forglemmelse.

Forglemmelse eller ej kan det ifølge lektor i selskabsret på CBS Troels Michael Lilja medføre en bøde til Parken Sport Entertainment.

- Det er helt korrekt, at det er i strid med selskabsloven at lave en sådan forglemmelse, som Parken har gjort, siger han til Finans.

Det vil i så fald være Erhvervsstyrelsen, der skal straffe Parken med en bøde for ikke at overholde formalia. Bødens størrelse vil ifølge Troels Michael Lilja dog være i "småtingsafdelingen" for en koncern af Parkens størrelse.

Ud over FC København er Parken Sport Entertainment også ejere af stadionet Parken samt Lalandia.

