Passagerrekord i efterårsferien i Københavns Lufthavne

Antallet af passagerer, der rejser gennem Københavns Lufthavne, fortsætter med at stige. Det viser nye tal.

En travl efterårsferie hjalp igen til at sende antallet af passagerer, der passerer Københavns Lufthavn, i rekord.

Det viser nye tal, som lufthavnen har præsenteret i en pressemeddelelse.

- Flest rejsende var der på efterårsferiens store-rejsedag fredag den 12. oktober. Aldrig før i lufthavnens historie har der i en efterårsferie været så mange afgående passagerer igennem check-in og sikkerhedskontrollen på en enkelt dag.

- I alt rejste 60.644 passagerer fra CPH og videre ud i verden. Tæller man de ankommende passagerer med blev det til i alt 107.136 passagerer den fredag, skriver Københavns Lufthavne i meddelelsen.

Dermed kunne efterårsferien dog ikke slå årets hidtil travleste dag, 25. juni, hvor 109.399 passagerer - eller omtrent indbyggertallet for Vejle Kommune - brugte lufthavnen.

Lufthavnen noterer sig, at den gennemsnitlige ventetid i sikkerhedskontrollen den 12. oktober var på to minutter og 29 sekunder, og at ventetiden, da den var mest presset, var på 10 minutter og 14 sekunder.

Samlet steg antallet af passagerer, der brugte Københavns Lufthavn i oktober, med 4,2 procent til 2,7 millioner sammenlignet med samme periode sidste år.

Ser man på hele året, så har 26 millioner passagerer brugt Københavns Lufthavn - en stigning på 3,8 procent.

Antallet af indenrigspassagerer har stået nogenlunde i stampe, og antallet af passagerer til Europa er steget moderat. Det er gået klart mest frem for antallet af passagerer på de helt lange ruter.

Det er steget til 3,1 millioner i år, et hop på 11 procent.

- Den vækst ser ud til at fortsætte. Flyselskabernes trafikprogram for vinteren trådte i kraft den 28. oktober.

- Her er der fire nye langruter: SAS til Hongkong fem gange om ugen, Norwegian til Aqaba i Jordan og Krabi i Thailand henholdsvis en og to gange ugentligt.

- Og fra den 10. december Sichuan Airlines til pandaernes hovedstad i Kina, Chengdu, skriver Københavns Lufthavn.

/ritzau/