Pelshuset Kopenhagen Fur lukker efter masseaflivning af mink

Kopenhagen Fur lukker som konsekvens af, at regeringen har besluttet, at alle mink skal slås ned.

Pelshuset Kopenhagen Fur lukker, oplyser virksomhedens direktør, Jesper Lauge Christensen, i TV2-programmet Business Class, skriver TV2.

Virksomheden, der især producerer pels af mink, har valgt at lukke, fordi regeringen har besluttet at slå alle mink i Danmark ned.

Kopenhagen Fur, der blev stiftet i 1930, har 300 ansatte og er ejet af medlemmer af Dansk Pelsdyravlerforening.

Det er verdens største auktionshus for pels.

Covid-19 begyndte allerede at sprede sig blandt danske minkbesætninger i juni, men det var i sidste uge, at regeringen på et pressemøde oplyste, at alle landets mink skulle slås ned.

Det skyldtes, at den særlige minkvariant af smitten cluster 5 havde spredt sig til mennesker.

I øjeblikket forhandler fødevareminister Mogens Jensen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) med Folketingets partier om en kompensation til de mange minkavlere.

/ritzau/