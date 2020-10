Pengekassen er tom hos Bravo Tours-ejer - kan ende med salg

Rejseselskabet Travelco Nordic rekonstruerer, efter at en mulig investor har trukket sig, oplyser selskabet.

Coronakrisen og de indførte restriktioner for at begrænse smitten har sendt rystelser gennem rejsebranchen.

Det er ikke gået Travelco Nordic, der ejer Bravo Tours, forbi, og det får nu ejeren til at rekonstruere rejseselskabet.

Her håber man at kunne indgå en aftale med selskabets kreditorer, men det vil sandsynligvis ende med et nyt ejerskab.

Det oplyser Travelco Nordic i en pressemeddelelse.

- Vi har sikret likviditet til, at disse gæster (som er på ferie med selskabet, red.), kan blive på hotellet og ikke mindst rejse hjem som planlagt, siger administrerende direktør Peder Hornshøj.

Beslutningen er blevet truffet, efter at en mulig investor har trukket følehornene til sig.

Peder Hornshøj fortæller, at han kæmper og slås for, at rejseselskaberne, som også tæller Sun Tours, kan bestå.

- Der er ingenting, vi ønsker mere end det. Men pengekassen er tom, og vores ejer må nu finde andre løsninger, siger direktøren.

Han understreger, at man som gæst ikke mister sine penge, hvis man har købt en pakkerejse, som er blevet aflyst på grund af covid-19.

- Det samme gælder dem, der har ombooket til en ny rejse til senere på året eller næste år. Forhåbentlig kan de rejse i et rekonstrueret selskab, men ellers er man altid sikret af Rejsegarantifonden i Danmark, siger Peder Hornshøj.

Rejseselskaberne ejet af Travelco Nordic vil ikke tage imod nye bestillinger, før rekonstruktionen er ovre.

/ritzau/