Ansatte og millioner flyder ind hos Netcompany

It-selskabet Netcompany, der tidligere i år blev børsnoteret, oplever markant vækst. Det viser regnskab.

Netcompanys regnskab for årets første ni måneder viser markant vækst i omsætningen. Overskuddet har dog svært ved at følge med.

Det viser regnskabet for de første ni måneder af 2018 for selskabet, der er nyligt ankommet på fondsbørsen og sælger it-løsninger til offentlige og private.

- I tredje kvartal har vi justeret vores vækstrate til et langsigtet bæredygtigt niveau. Det kræver hård prioritering af forretningsmuligheder og endda at sige nej til nogle.

- Vores fortsatte vækst og marginer er afhængige af at sikre en fortsat kvalitet til vores kunder, skriver administrerende direktør for Netcompany André Rogaczewski i regnskabet.

Omsætningen er steget til 1,5 milliarder kroner i de første ni måneder af året, en stigning på 55,2 procent. Her spiller flere opkøb dog ind - ikke mindst i Storbritannien. Det har bidraget med en kvart milliard af omsætningen.

Mens omsætningen - de penge, der kommer ind fra salg - er steget voldsomt, er nettoresultatet dog kun steget med 11,7 procent til 112,8 millioner kroner. Selskabet er da også i gang med en stor ekspansion.

- I tredje kvartal bød vi 308 nye medarbejdere velkommen og fortsatte med at vinde markedsandele, skriver Netcompany.

Ved udgangen af september havde Netcompany 1843 fuldtidsansatte mod 1168 ved udgangen af september 2017.

Skeler man til, hvor Netcompanys penge kommer fra, kommer over halvdelen fra offentlige kontrakter. Dem solgte Netcompany for 831 millioner kroner af i årets første ni måneder.

Den voldsomme vækst forventes ikke at fortsætte ind i 2019. Næste år forventer Netcompany at vokse med 20-25 procent - et mere bæredygtigt niveau.

Selskabet blev noteret på finansbørsen i juni, hvor en aktie kunne erhverves for 180 kroner. Aktien er sidste noteret i 231 kroner svarende til en markedsværdi på 11,6 milliarder kroner.

/ritzau/