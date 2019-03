Pensionskasser har aktier i Saudi-Arabiens våbenleverandører

14 af Danmarks store pensionsselskaber investerer i virksomheder, der leverer militærudstyr til Saudi-Arabien.

14 af de 17 største danske pensionsselskaber har investeret i virksomheder, der leverer militærudstyr til Saudi-Arabien.

Det er på trods af, at regeringen har suspenderet Danmarks våbenekspert til Saudi-Arabien, der mistænkes for at have begået krigsforbrydelser i Yemen.

Det skriver Information, der har gennemgået de 17 største pensionskassers aktiebeholdninger.

Samlet set har de aktier for mindst 1,13 milliarder af danskernes pensionskroner i virksomheder, der leverer militært udstyr og tjenesteydelser til kongedømmet.

Investeringerne vækker hård kritik fra blandt andet Amnesty International. Det fortæller generalsekretær Trine Christensen.

- Pensionskasserne bør kunne se, at det handler om våbenproducenter, der helt skruppelløst fortsætter med at sælge våben til et land, hvor der er stor risiko for, at de vil blive brugt til krigsforbrydelser, siger hun.

En FN-rapport fastslog sidste år, at den saudiskledede koalitions luftangreb har forårsaget "flest direkte civile ofre" i konflikten. Dens bomber har ramt blandt andet boligområder, markeder og hospitaler.

Det kan udgøre krigsforbrydelser, konkluderede FN’s ekspertpanel.

Blandt de danske pensionskasser er den største investor PensionDanmark. Pensionskassen har aktier for knap 244 millioner kroner i virksomheder som BAE Systems, Lockheed Martin og Raytheon.

Førstnævnte er leverandør af kampfly til saudierne. De to sidstnævnte leverer blandt andet bomber, der bliver brugt i krigen i Yemen.

En bombe fra Lockheed Martin blev eksempelvis sidste år brugt i et angreb på en skolebus. Her mistede 40 børn livet.

PensionDanmark så gerne, at selskaberne stoppede deres samarbejde med Saudi-Arabien. Det skriver kommunikationsdirektør Ulrikke Ekelund til Information.

Men da firmaerne også er leverandører til det danske forsvar, vil pensionskassen ikke droppe investeringerne.

Anderledes ser man på sagen i MP Pension. Her finder man det problematisk, at der er investeret i virksomheder, der blandt andet leverer motorer til saudiske kampfly.

Det oplyser investeringschef Anders Schelde til Information. Han vil derfor undersøge investeringen nærmere.

Også Pensam og Danica Pension oplyser, at man er ved at se nærmere på investeringerne.

/ritzau/