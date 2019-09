Pensionskasser øremærker 350 milliarder til grøn omstilling

Dansk pensionssektor vil frem mod 2030 investere 350 milliarder i grøn omstilling, oplyser Statsministeriet.

Den danske pensionssektor vil frem mod 2030 investere svimlende 350 milliarder kroner i den grønne omstilling.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er nødvendigt med store investeringer fra den private sektor, hvis vi skal realisere FN's verdensmål og Paris-aftalen, siger Torben Möger Pedersen, næstformand i Forsikring Pension og administrerende direktør i Pension Danmark, i pressemeddelelsen.

- Derfor forpligter den danske pensionsbranche sig nu til at investere yderligere 350 milliarder kroner frem mod 2030 i den grønne omstilling, tilføjer han.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er i øjeblikket i New York, hvor hun søndag deltager i en konference i forbindelse med FN's Klimatopmøde.

Her vil hun gå på talerstolen og annoncere den gigantiske investering i grøn omstilling.

- Jeg er glad for, at den danske pensionsbranche har meldt ud med et så markant tilsagn om støtte til den grønne omstilling. Det viser, at vi i Danmark kan noget helt særligt, når vi sætter ambitiøse politiske mål og samarbejder på tværs af den offentlige og private sektor, udtaler hun i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Nu skal vi arbejde for at få de internationale investorer med. Det er afgørende for at få realiseret den grønne omstilling globalt.

Ifølge Berlingske betyder den gigantiske investering, at ti procent af den samlede pensionsformue i 2030 vil være øremærket grønne investeringer.

Det svarer til 12 procent af det samlede danske bruttonationalprodukt og mere end halvdelen af det samlede offentlige forbrug i Danmark på et helt år.

Ifølge Berlingske vil de enkelte pensionskasser løbende tage stilling til, hvad pengene skal investeres i.

Torben Möger Pedersen nævner selv et område, som efter hans vurdering vil få særlig opmærksomhed:

- Investeringer i bæredygtig energiinfrastruktur som for eksempel vindmølleparker kan bidrage både til løsningen af klimaudfordringen og give attraktive afkast, siger han.

