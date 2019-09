Pensionsselskab kvitter millioninvesteringer i atomvåben

Pædagogernes Pension sortlister 44 selskaber med involvering i atomvåben og sælger aktier for millioner.

Pensionsselskabet Pædagogernes Pension (PBU) sætter 44 selskaber med involvering i atomvåben på en sort liste og skiller sig samtidig af med aktier i selskaberne for 300 millioner kroner.

Det skriver Information.

- I kølvandet på det fokus, der har været, har vi haft anledning til at diskutere problematikken. Og det er aldrig for sent at træffe en rigtig beslutning, siger den administrerende direktør i PBU, Sune Schackenfeldt, til Information.

PBU afskærer sig med sortlistningen fra fremover at investere i selskaberne.

De tæller blandt andet den britiske våbengigant BAE Systems og den amerikanske virksomhed Lockheed Martin.

Sune Schackenfeldt siger til Information, at investeringerne i atomvåbenselskaber ellers har givet "et godt afkast".

- Men vi mener alligevel ikke, at det er noget, der vil skade vores afkastforudsætninger fremadrettet, at vi gør det her, lyder det.

Tidligere i år kunne Information afdække, at danske pensionsselskaber havde aktier for 2,5 milliarder kroner i selskaber, der har med atomvåben at gøre.

/ritzau/