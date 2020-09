PFA og fond skyder milliarder i plejehjem og seniorboliger

Kunder hos pensionskassen vil få fortrinsret til boligerne, som skal drives af medejeren OK-Fonden.

De næste par år vil pensionskassen PFA og organisationen OK-Fonden begynde at bygge friplejehjem og seniorboliger i ti kommuner.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Det bliver fonden, der skal drive plejehjemmene, mens PFA kommer til at eje størstedelen af et fællesejet selskab, som opfører boligerne.

Der er samlet afsat 2,5 milliarder kroner til byggerierne, som ventes at gå i gang de næste par år.

Allan Polack, topchef i PFA, forklarer, at der i fremtiden vil komme til at mangle pladser på plejehjemmene.

- Med vores partnerskab med OK-Fonden vil vi skabe en højkvalitetsløsning, som kan være med til at supplere det offentlige, og som samtidig sker i en konstruktiv dialog med de interesserede kommuner.

- På den måde kan vi i fællesskab være med til at sikre, at flere bliver tilbudt netop dén plejehjemsplads, de ønsker, siger han i meddelelsen.

Der ventes at blive opført 70-100 plejehjemsboliger og 40-50 seniorboliger i de ti kommuner. En del vil være bofællesskaber.

Hvor det bliver, er der endnu ikke offentliggjort. Det oplyses dog, at der er dialog med flere interesserede kommuner.

Det er dog allerede slået fast, at PFA's kunder vil få fortrinsret til boligerne

OK-Fonden driver allerede plejecentre og seniorbofællesskaber over hele landet, og direktør Ulrik Ahrendt-Jensen er glad for partnerskabet med PFA.

- Der er stor søgning til vores eksisterende plejehjem og til vores seniorboliger, og vi håber, at PFA’s kunder vil søge i retning af netop vores fælles værditilbud.

- Med det fælles selskab bliver vi i stand til at tilbyde endnu flere kommuner at levere velfærdsløsninger – og dermed til at tilbyde endnu flere mennesker OK-Fonden som en valgmulighed, siger han.

Plejehjemmene bliver såkaldte friplejehjem. Her kan også borgere fra andre kommuner søge om en bolig.

Før det fællesejede selskab er en realitet, skal det godkendes af de relevante myndigheder.

/ritzau/