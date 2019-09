Piloter varsler strejke: Danske flyvninger kan påvirkes

Piloter hos British Airways vil strejke i næste uge, og det kan ramme flyvninger til og fra Danmark.

Flere piloter hos flyselskabet British Airways planlægger at nedlægge deres arbejde mandag og tirsdag i næste uge.

Det skriver flyselskabet på sin hjemmeside, efter at det ikke er lykkedes at nå til enighed om en aftale med piloternes fagforening, British Airline Pilots' Association (BALPA).

- Vi har arbejdet med BALPA for at nå frem til en aftale vedrørende løn.

- Desværre har fagforeningen oplyst, at den vil strejke 9. september, 10. september og 27. september, hvilket vil skabe markante forstyrrelser i flere tusindes rejseplaner, skriver British Airways på hjemmesiden.

Ifølge den britiske avis The Times kan strejken komme til at påvirke op mod 290.000 passagerer mandag og tirsdag i næste uge. Næsten 1600 fly risikerer samtidig at blive på jorden i den kommende uge, skriver avisen.

British Airways skal ifølge The Times have tilbudt piloterne en lønforhøjelse på 11,5 procent fordelt over tre år.

I modsætning til andre af flyselskabets personalegrupper, som har accepteret forslaget, så afslår piloternes fagforening.

Når British Airways tidligere har oplevet strejke, er det lykkedes at holde de fleste af flyene i luften. Det bliver ikke muligt denne gang, skriver The Times.

- De har været pressede på grund af strejker hos kabinepersonalet, men næste uge bliver helt anderledes, siger en langdistancekaptajn til avisen.

British Airways flyver direkte til og fra lufthavnene i København og Billund.

Derudover flyver selskabet via Oslo til Aalborg Lufthavn eller direkte igennem et samarbejde med partneren Sun Air.

British Airways og Sun Air har ligeledes et samarbejde omkring flyvninger til Aarhus Lufthavn.

/ritzau/