Pilotformand: SAS kan bare kontakte os så kommer vi

Skandinaviske piloter strejker grundet nedbrudte forhandlinger. Parterne er villige til at forhandle igen.

Dansk Pilotforening er åben over for at komme til flere forhandlinger med SAS.

Det fortæller René Arpe, der både er formand i Dansk Pilotforening og SAS Pilot Group.

Forhandlingerne brød sammen natten til fredag, og piloterne startede strejken, der har betydet omkring 1500 aflyste SAS-afgange i Skandinavien over weekenden.

Arpe sender en dyb beklagelse til de passagerer, der ikke sidder i de fly, som var meningen. Han fortæller, at ønsket er at få passagerne tilbage i luften hurtigst muligt.

- Det kræver, at SAS ændrer indstilling til vores krav og begynder at deltage i en ægte forhandling, hvor vi kan få afklaret vores problemer og de bekymringer, vi har, siger René Arpe.

Han fortæller, at foreningen som udgangspunkt vil holde fast i de krav, som den har lagt frem fra starten.

- De krav, som vi har, er vi ganske, ganske sikre på ikke er uansvarlige, som det ellers er blevet sagt. Det er ganske fornuftige krav, siger han.

Også SAS er ifølge selskabets danske pressechef, Mariam Skovfoged, klar til at finde en løsning, der kan give flyene luft under vingerne igen.

- Vi vil rigtig gerne have en god og ansvarlig aftale med vores pilotforeninger - fuldstændig ligesom vi har det med vores andre personalegrupper i SAS siger hun.

SAS har til tidligere sagt, at de finder piloternes krav "helt urealistiske".

Mariam Skovfoged kunne ved middagstid ikke oplyse, om der er aftalt nye møder mellem parterne.

