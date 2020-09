Playstation 5 kommer til Danmark i november

Der er lagt op til en styrkeprøve mellem Xbox X Series og Playstation 5 lige op til julehandlen i år.

Sonys nye spilkonsol, Playstation 5, kommer på hylderne i danske butikker 19. november.

Det oplyser det japanske teknologiselskab i en pressemeddelelse.

Dermed må spilleglade danskere vente en uge med at få fingrene i konsollen i forhold til visse andre markeder, da Playstation 5 allerede 12. november bliver lanceret i blandt andet Japan og USA.

Med lanceringen er der lagt op til en styrkeprøve i slutningen af året med Microsoft og dets konsoller Xbox Series X og S, som lanceres 10. november.

Internationalt vil en Playstation 5 i en version med Blu-ray-drev blive prissat til 499,99 dollar svarende til omkring 3150 kroner. Det er samme pris som en Xbox Series X.

Hvad en Playstation 5 præcis kommer til at lande på i danske kroner, er endnu uvist.

Uden Blu-ray-drev bliver prisen på den nye Playstation 399,99 dollar.

Prissætning har ifølge nyhedsbureauet Reuters tidligere spillet en afgørende rolle i kapløbet mellem de to konsoller.

Hvis en konsol får lokket en tilpas stor mængde spillere med på vognen tidligt, vil det også være lettere at få spiludviklere til at satse på at lancere produkter til ens konsol.

/ritzau/