Pokémon og ny spilkonsol er med til at løfte Nintendos salg

En mindre udgave af Nintendos Switch-spilkonsol er blevet taget godt imod af forbrugerne, viser regnskab.

Den japanske spilproducent Nintendo har i sit seneste regnskabsår løftet salget med syv procent til cirka 70 milliarder kroner.

Med til at trække salget op har været flere succesfulde spillanceringer samt en fortsat stor efterspørgsel efter selskabets egne spilkonsoller.

Det viser regnskabet for perioden 2019/20, som løb til slutningen af marts.

I løbet af året har Nintendo suppleret sit udvalg af spilkonsoller med konsollen Nintendo Switch Lite. Det er en mindre udgave af den originale konsol, der blev lanceret for omkring tre år siden.

- Nintendo Switch Lite blev lanceret i september som en kompakt, let og nem-at-tage-med-sig-konsol, mens at Nintendo Switch klarede sig rigtig godt uden at tabe momentum.

- Det resulterede i en væsentlig salgsvækst for hele Nintendo Switch-familien, skriver selskabet i regnskabet.

På spilsiden nævner Nintendo blandt andet lanceringerne Pokémon Sword og Pokémon Shield som nogle af de titler, der har haft stor succes.

/ritzau/