Politiet undersøgte ikke bestikkelse i Carlsberg trods tip

En tidligere Carlsberg-ansat tippede sidste år politiet om bestikkelse i bryggeriets indiske datterselskab.

For mere end et år siden blev dansk politi og flere ministerier advaret om, at Carlsbergs indiske datterselskab var involveret i en sag om bestikkelse.

Trods flere advarsler om bestikkelse blev sagen dog aldrig undersøgt nærmere. Det skriver Berlingske, der har læst en række dokumenter om sagen.

Ifølge Berlingske var det i juni sidste år, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kendt som Bagmandspolitiet, modtog en mail fra en tidligere Carlsberg-medarbejder.

I mailen blev der advaret om en række alvorlige forhold i Carlsbergs indiske datterselskab.

Afsenderen ville "anmelde uetiske praksisser, herunder bestikkelse af indiske myndigheder for at opnå markedsandele og for at få en problemfri drift".

Desuden oplyste anmelderen, at vedkommende var i besiddelse af "håndgribelige beviser for bestikkelse".

I dag beklager både Bagmandspolitiet og Justitsministeriet forløbet, skriver Berlingske.

/ritzau/