Populært strandhotel fyrer 200 ansatte efter nye restriktioner

Marienlyst Strandhotel lukker ned resten af året og fyrer over halvdelen af sine ansatte, meddeler direktør.

På grund af coronakrisen i Danmark må Marienlyst Strandhotel i Helsingør fyre 200 af sine i alt 373 medarbejdere.

Det oplyser hotellets administrerende direktør, Michael Lauritsen, til TV2 Lorry.

Strandhotellet har eksisteret siden 1861.

- Jeg har kun ét CVR-nummer (én virksomhed, red.), som omfatter både restaurant, spa og hotel. Og nu hvor restauranten og spaen er tvangslukket, så sidder jeg tilbage med hotellet.

- Og der er altså ingen, der booker et hotelværelse for at sidde og kigge ud over vandet. Så det hele er reelt tvangslukket. Men jeg får ingen kompensation, fordi jeg får at vide, at jeg kan fortsætte hotellet, siger Michael Lauritsen til TV2 Lorry.

Det var på et pressemøde mandag, at statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte, at blandt andet restauranter og caféer i 38 af landets kommuner skal holde lukket frem til 3. januar.

Beslutningen blev truffet efter en periode med rekordhøje smittetal.

Onsdag trådte restriktionerne så i kraft. Men selv om alle aktiviteter på Marienlyst Strandhotel er beordret lukket, er virksomheden teknisk set ikke tvangslukket, fordi det fortsat kan udleje hotelværelser.

Det betyder, at hotellet ikke kan få adgang til lønkompensation, og af den grund har hotellet valgt at lukke resten af året.

Som det ser ud nu, kan Marienlyst Strandhotel åbne igen ved restriktionernes foreløbige udløb i begyndelsen af januar.

Michael Lauritsen frygter dog med den nuværende situationen med coronavirus i Danmark, at det kan tage endnu længere tid.

- Jeg aner jo ikke, om vi er købt eller solgt. Jeg kan måske søge om kompensation for faste omkostninger, men i realiteten ved jeg ikke, hvad jeg ser ind i, siger han til Berlingske.

