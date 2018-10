Porsche redder Volkswagen fra handelskrig og kinesere

På trods af handelskrig og et nølende kinesisk marked kunne Volkswagen slå analytikernes forventninger.

Stærke resultater for særligt Porsche-brandet har modvirket effekterne af handelskrigen og et afdæmpet kinesisk marked for tyske Volkswagen i tredje regnskabskvartal i år.

Det skriver Ritzau Finans.

Bilproducenten kunne derfor notere sig et større overskud end ventet i perioden.

Volkswagen omsatte i juli, august og september for 55,2 milliarder euro mod ventet 54,2 milliarder euro blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.

Det blev omsat til en justeret driftsindtjening på 3,51 milliarder euro mod ventet 3,21 milliarder euro blandt analytikerne.

For hele 2018 venter Volkswagen fortsat, at omsætningen vil stige med op til 5 procent, fremgår det af tirsdagens regnskab.

