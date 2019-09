Portører i Københavns Lufthavn bliver krævet medlemskab af 3F

Medarbejderklubber i Københavns Lufthavn kræver medlemskab af 3F. I strid med regler, siger professor.

Hvis man arbejder som bagageportør hos SAS Ground Handling i Københavns Lufthavn, skal man være medlem af medarbejderklubben "Ekspeditionsarbejdere i SAS" og fagforeningen 3F.

Det står i foreningens vedtægter, skriver TV2 og Berlingske.

Bagagepersonalet hos SAS Ground Handling har de seneste dage været i vælten, fordi de har strejket tre gange. Utilfredsheden er bundet i, at en vikar ikke har villet melde sig ind 3F. Han er i stedet medlem af fagforeningen IDA.

- Alle Ekspeditionsarbejdere i SAS skal være medlem af klubben.

Nyansatte skal senest den 1. i efterfølgende måned efter ansættelsen indmelde sig i klubben samt være medlem af 3F Kastrup, fremgår det af vedtægterne.

Ifølge TV2 er der flere andre tilfælde af lignende vedtægter for medarbejderklubber under 3F Kastrup. Det gælder blandt andet for firmaet Menzies, der også håndterer bagage i lufthavnen.

Ifølge Bent Greve, der professor og forsker i arbejdsmarkedspolitik på Roskilde Universitet, kan en medarbejderklub godt kræve, at medarbejderne er en del af klubben.

- Men den anden del går ikke. Man kan ikke kræve, at nogen er medlem af en bestemt faglig organisation, siger Bent Greve til Berlingske.

Han henviser til en dom fra 2006 ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Her blev det slået fast, at det står ansatte frit for, hvilken fagforening de ønsker at være medlem af.

Formanden for 3F Kastrup, Henrik Bay-Clausen, oplyser til TV2, at man 27. august blev enig med SAS om at ændre vedtægterne.

- Klubvedtægterne er formentlig fra, da klubben blev stiftet for 73 år siden. Det har aldrig været et problem for nogen - heller ikke for SAS, og det binder heller ikke tredjepart.

- Nu er der opmærksomhed på det, og klubben er 27. august blevet enig med SAS om, at man justerer klubvedtægterne, skriver han i en mail til TV2.

/ritzau/