PostNord hæver prisen på breve yderligere

Det bliver dyrere at sende breve, men billigere at sende pakker. Det skriver PostNord i en pressemeddelelse.

PostNord hæver priserne for at få sendt breve. Prisen bliver hævet med en og to kroner for henholdsvis almindelig post og quickbreve. Modsat sænker PostNord prisen for at sende pakker.

Ændringerne vil træde i kraft fra 1. januar.

- PostNord står midt i en stor omstilling. Vi har lagt produktionen om. Vi har sænket vores omkostninger markant, og vi kan se klare forbedringer.

- Vi er dog ikke i mål med at skabe en balanceret forretning, og derfor justerer vi priserne fra årsskiftet, skriver Peter Kjær Jensen, administrerende direktør i PostNord Danmark.

Med prisstigningen vil det koste 10 kroner at sende et brev på højst 50 gram med frimærke. Vælger man et quickbrev, der i teorien bliver leveret dag til dag, vil det koste 28 kroner for et brev op til 100 gram fra nytår.

Første januar 2016 øgede PostNord portoen og opgav at levere almindelige breve fra dag til dag. Det skete som led i en ny postaftale, der skulle forbedre økonomien i den trængte virksomhed.

PostNord har længe været hårdt ramt af det markante fald i antallet af breve, der bliver sendt. Ifølge årsregnskabet for 2017 for PostNord Danmark er brevmængderne faldet med 80 procent siden årtusindskiftet.

Siden 2013 er omsætningen i PostNord Danmark derfor faldet med flere milliarder, og samlet har koncernen i samme periode givet et underskud på 2,6 milliarder kroner.

Modsat er der en markant stigning i pakkepost, da flere og flere handler varer over internettet.

Omsætningen på pakker hos Post Nord Danmark var dog nogenlunde stabil på 1,9 milliarder kroner, da konkurrencen på pakkemarkedet er hård.

Et større milliardindskud fra staten skal rette op på PostNords økonomi ved at give penge til, at flere tusinde ansatte kan afskediges.

PostNord er ejet af den danske og svenske stat. Det skete, da PostDanmark blev fusioneret ind i PostNord.

/ritzau/