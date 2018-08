Prisen for Nationalbankens forsinkede it-platform fordobles

Nationalbanken står for et sikkert pengevæsen, men dens nye it-platform er gået langt over budgettet.

Den nye it-platform Kronos 2, der fungerer som bankernes netbank i Nationalbanken, er blevet markant dyrere end ventet og er i forvejen forsinket.

Den samlede pris for platformen lander på op mod 368 millioner kroner, oplyser Nationalbanken ifølge mediet Finanswatch.

Størstedelen af regningen hænger på bankerne, men også Nationalbanken selv - og dermed i sidste ende den danske stat - må betale.

Platformen blev endelig taget i brug i weekenden efter halvandet års forsinkelse. Den skal blandt andet håndtere afvikling af betalinger mellem banker.

Det oprindelige budget lød på cirka 200 millioner kroner. Dermed er der tale om en budgetoverskridelse på op mod 84 procent.

Nationalbankdirektør Lars Rohde har tidligere udtalt til Finanswatch, at Nationalbanken tager ansvaret for forsinkelsen.

- Det er beklageligt, at der er sket en forsinkelse, men fordi det er så kritisk et system, kan vi ikke sætte det i gang, før vi er fuldstændig sikker på, at det fungerer, som det skal, men også at driftsstabiliteten er høj, sagde Lars Rohde i marts.

Driftsplatformen til produktet har ikke været sendt i udbud, hvilket har vakt kritik.

Udviklingen har ifølge Nationalbanken været en forudsætning for, at danske banker til oktober kan få adgang til det fælleseuropæiske afviklingssystem for værdipapirer.

Det skal blandt andet gøre det billigere for investorer at købe værdipapirer på tværs af grænser.

Nationalbanken ønsker ikke at kommentere sagen ifølge Finanswatch.

/ritzau/