Problemer i Nationalbanken forsinker lønudbetalinger

Forsinkelser hos Nationalbanken betyder, at nogle får lønnen lidt senere ind på kontoen end normalt.

Natten til fredag har der været forsinkelser hos Nationalbanken, og det kommer til at betyde, at der er danskere, som må vente med at få udbetalt deres løn eller overførsel.

Det oplyser Nets og Finans Danmark.

Finans Danmarks pressechef, Stine Luise Hansen, oplyser, at alle udbetalinger af løn er sket. De mangler blot at ankomme på modtagerens konto.

- Alle udbetalinger er nu afviklet og vil blive tilgængelige på danskernes konti i løbet af morgenen, i takt med at datacentralerne og pengeinstitutterne får bogført betalingerne, siger hun i en meddelelse.

Nets bekræfter på Twitter, at forsinkelsen er sket hos Nationalbanken.

- Der har natten til fredag været forsinkelser i clearingen fra Nationalbanken, hvilket betyder, at udbetalinger af løn og overførsler til mange danskere er forsinket her til morgen, skriver Nets.

/ritzau/