Professor: Aftale mellem EU og briter er meget tynd

Bedre end ingenting, at EU og briter enes om fremtiden. Men det er stadig hårdt brexit, mener professor.

Det er bedre end ingenting, at EU og Storbritannien er blevet enige om fremtiden, men det er er stadig et "meget hårdt brexit", der vil være mellem EU og briterne fra årsskiftet.

Sådan lyder vurderingen fra professor Marlene Wind, der er leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet.

- Hvis man skal sige noget pænt om aftalen, så er det, at det er bedre end et no-deal. Men når det så er sagt, så er det en meget tynd aftale.

- Det er stadig et meget hårdt brexit, parterne kommer til at opleve, siger hun.

Efter mange måneders forhandlinger kunne EU og Storbritannien torsdag eftermiddag annoncere, at de er blevet enige om en aftale for det fremtidige forhold.

Men bare fordi der nu er en aftale, er det ikke ensbetydende med, at fremtiden er klart defineret for partnere, understreger Marlene Wind.

- Det her bliver ikke det sidste, vi kommer til at se til brexit. Vi kommer til at se en helt masse forhandlinger. Der er nogle, der forudser 50 års forhandlinger, hvor der vil blive bygget nye ting på.

- Men det er helt sikkert, at det her slet ikke er enden, siger hun.

Aftalen skal godkendes, og det britiske underhus ventes at kunne stemme om den i løbet af næste uge, få dage dage inden at Storbritannien forlader EU-regler.

Det er ventet, at aftalen vil få midlertidig virkning fra 1. januar, da EU-Parlamentet, som også skal stemme om den, først ventes at gøre dette efter nytår. Også EU-landene får travlt med at læse de 2000 sider.

Der er mange, mange detaljer, der endnu ikke er blevet set på i det lange aftalepapir. Derfor mener Marlene Wind også, at der kan være et stykke vej endnu for parterne.

Men hun vurderer, at aftalen vil gå igennem i både det britiske underhus og i EU.

- Den kommer til at gå igennem, er jeg helt overbevist om, i Storbritannien. Og på EU-siden har forbindelsen til medlemslandene været så tæt, at man har nikket ok hele vejen igennem, og derfor tror jeg også, de vil sige ja, siger hun.

