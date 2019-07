Pundets fald koster dyrt men usikkerhed er værre

Oven på Boris Johnsons tiltræden som britisk premierminister er pundet faldet markant. Usikkerheden gør ondt.

Efter en uge med Boris Johnson som premierminister i Storbritannien er det britiske pund faldet mærkbart i værdi. Valutahandlerne frygter i højere grad, at Storbritannien forlader EU uden at have sikret sig adgang til sit største eksportmarked - EU.

Det har sendt prisen på et pund ned fra 8,37 kroner til 8,15 kroner. Med tilsvarende fald over for euroen. Og mens et fald på 2,6 procent kan syne småt, er det markant i valutaverdenen, hvor udsving påvirker valutahandler og handel med varer for milliarder og atter milliarder kroner.

- Man er gået fra, at brexit var om ikke løst, så kontrolleret. Men nu er vi tilbage til en meget hård retorik mellem Boris Johnson og EU, siger senioranalytiker Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank om udviklingen.

- Pundet kommer til at svinge, og lige nu frygter investorerne, at briterne falder ud af EU. Det vil være meget negativt for pundet og for britiske økonomi.

Den seneste uges fald skal dog ses i sammenhæng. Fra briternes afstemning blev en realitet - og resultat ligeså - faldt pundet fra omkring 10,5 kroner til 8,3 kroner. Siden da har pundet svinget mellem 8 og 9 kroner.

Derfor er den store effekt af pundets fald følt for længe siden.

- I kølvandet på det store fald omkring afstemningen så vi, at importpriserne steg betragteligt. Det gav inflation og også i en grad, hvor den var højere end lønstigningerne.

- Så reallønnen faldt, og briterne blev fattigere, siger Mikael Olai Milhøj.

Effekten var hel håndgribelig for briter i året efter afstemningen. En lang række varer som smartphones og fødevarer blev dyrere. Andre ændrede pakkestørrelserne, så kunderne bogstaveligt talt fik mindre for det samme antal pund.

Prisen for det store fald i pundet er derfor allerede delvist betalt. Men den fornyede uro fra Boris Johnsons løfter, om at Storbritannien forlader EU den 31. oktober "om det så skal koste døden", har en pris.

- Usikkerheden er det værste. For det gør, at virksomhederne ikke investerer så meget, som de har gjort.

- Hvis man skal lave en langsigtet investering, og ikke kender forholdet til UK's største eksportmarked, så er det svært at gøre. For man ved ikke, om de bliver profitable eller ej, siger Mikael Olai Milhøj.

/ritzau/