Råd vil gøre det lettere for andre at konkurrere med Nets

Nets' Betalingsservice sidder tungt på markedet for betaling af regninger. Der er plads til konkurrence.

Der er mulighed for at skærpe konkurrencen på markedet for automatiske betalinger. Det vil kunne give lavere priser til forbrugerne.

Sådan lyder konklusionen i en rapport fra Konkurrencerådet. Rådet kommer tirsdag med en række anbefalinger til at gøre markedet mere tilgængeligt for andre.

De tre mest kendte løsninger på markedet er Nets' tjeneste Betalingsservice, MobilePay og automatiske kortbetalinger.

Der er ifølge Christian Schultz, formand for Konkurrencerådet, flere tegn på en begrænset konkurrence.

- Betalingsservice står for mere end 75 procent af omsætningen inden for automatisk regningsbetaling, og løsningen udbydes af Nets i et samarbejde med bankerne, og ikke af banker i konkurrence med hinanden.

- Produktudbuddet er ikke helt så varieret, som det kunne være. Desuden har Nets og bankerne samlet set en relativt høj overskudsgrad ved Betalingsservice, siger han i en skriftlig kommentar.

Konkurrencerådet fremhæver desuden, at bankerne i lande som Sverige, Norge og Holland ofte konkurrerer om at udbyde betalingsløsninger til tilbagevendende regninger.

Prisen for at benytte Betalingsservice er generelt højere end lignende løsninger i disse lande.

For at skabe bedre konkurrence har rådet flere anbefalinger. Det gælder blandt andet et lavere loft over gebyrer ved kortbetaling. Nye virksomheder, der håndterer betalinger, skal også lettere skal kunne få adgang til forbrugernes bankkonti.

Rapporten blev sat i søen sidste år, efter at flere velgørende organisationer klagede over Nets' gebyrer på Betalingsservice.

Dele af Nets - herunder Betalingsservice - er ved at komme på amerikanske hænder. Mastercard er tæt på at overtage dele af selskabet i en handel til 21 milliarder kroner.

Mastercard skriver i en kommentar, at man har noteret sig rapporten fra Konkurrencerådet.

Det amerikanske selskab har ikke forholdt sig til analysens konklusioner. Mastercard skriver, at man "ønsker at styrke sin voksende vifte af services og produkter" til gavn for forbrugere og virksomheder.

EU-Kommissionen godkendte handlen mellem Nets og Mastercard i august. Der mangler fortsat enkelte detaljer, før den falder på plads.

