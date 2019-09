Radio24syv får konkurrence om DAB-kanal

En række mindre radiostationer har slået sig sammen om bud på DAB-kanal.

Radio24syv får konkurrence i kampen om sendetilladelse til en DAB-kanal fra selskabet Kulturradio Danmark. Det fortæller selskabets bestyrelsesformand Martin Larsen til branchemediet Mediawatch.

- Hvad vi konkret byder ind med, vil vi gerne vente med at sige noget om, indtil ansøgningsfristen er udløbet på fredag klokken 12, siger han til Mediawatch.

Ejerkredsen bag består af blandt andet Radio Diablo, der driver lokalradio i Svendborg, Radio Limfjord og Radio Max Danmark fra Ringkøbing.

Derudover er også Klinkby Holding, der ejer Radio Globus, og Our Media fra Risskov med i ejerkredsen.

Selskabet har hyret Ann Lykke Davidsen, der har en række chefposter i DR på cv'et, som direktør.

Dermed bliver Radio24syv ikke den eneste ansøger, der har søgt om at sende på den DAB-kanal, der blev lagt op til i medieforliget. Rammerne for kanalen blev ændret i foråret, efter klager over at Radio24syv ikke kunne fortsætte på FM-båndet.

Oprindeligt skulle DAB-kanalen have fokus på kultur og klassisk musik med 30 millioner kroner årligt til rådighed.

De rammer blev senere ændret, og budgettet hævet til 70 millioner kroner årligt. Til gengæld blev den udbudte kontrakt halveret i længde til fire år.

Radio24syv har allerede annonceret, at de byder på kontrakten. De skifter dog ud i ejerkredsen. Berlingske Media, der hidtil har været den ene af to parter, forlader ejerkredsen.

I stedet vil Radio24syvs to programchefer træde ind ved siden af People Group i ejerkredsen.

Der er ansøgningsfrist fredag klokken 12. Herefter vil det blive kendt, hvem der har ansøgt om sendetilladelsen på DAB-kanalen.

