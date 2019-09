Radio24syv fyrer omkring hver tredje i nyhedsafdeling

Flere medarbejdere på Radio24syv har mandag fået besked om, at de ikke er en del af radioen efter 1. november.

Radio24syv har mandag meddelt flere ansatte på taleradioen, at de fra 1. november står uden job - også hvis radioen vinder udbuddet af en ny DAB-kanal.

Det betyder blandt andet afskedigelser af 10-12 ud af cirka 35 medarbejdere i nyhedsafdelingen, skriver Mediawatch.

- I fredags afleverede vi vores ansøgning. Derfor ved vi nu, hvad vi byder ind med, og kender vores budget, og hvordan vi vil klare den udfordring, der hedder at gå næsten 20 millioner kroner ned i budget, siger Jørgen Ramskov, administrerende direktør for Radio24syv.

Eftersom det ikke er afgjort, hvem af ansøgerne til DAB-kanalen, der får sendetilladelsen, er alle medarbejdere på Radio24syv formelt set opsagt, fortæller direktøren.

- Alle er formelt set sagt op, fordi vi ikke ved, om vi har en radio 1. november. Dem, der er sagt op i dag, har fået at vide, at hvis vi skulle vinde radioen, så er de ikke en del af den.

Han fortæller videre til Mediawatch, at han ikke har et samlet overblik over, hvor mange medarbejdere der i alt har fået en fyreseddel mandag.

/ritzau/