Realkredit Danmark henter ny topchef fra Nordea Kredit

Kamilla Skytte skal til næste år afløse Carsten Nøddebo, der ønsker at forlade Realkredit Danmark.

Næste år får et af landets største realkreditselskaber ny topchef.

Administrerende direktør i Realkredit Danmark Carsten Nøddebo ønsker nemlig at fratræde sin stilling i løbet af 2022. Han vil blive afløst af Kamilla Skytte.

Det oplyser Realkredit Danmark i en meddelelse til fondsbørsen.

Kamilla Skytte kommer med en baggrund som administrerende direktør i Nordea Kredit, der er et af de andre store realkreditselskaber i Danmark.

Hun starter i Realkredit Danmark senest 1. februar 2022. Herefter vil hun efter en kort overgangsperiode afløse Carsten Nøddebo som selskabets topchef.

- Jeg ser frem til at være med i ledelsen og at stå i spidsen for Realkredit Danmark, som jeg har altid har haft stor respekt for, siger Kamilla Skytte i en pressemeddelelse.

- Realkredit Danmark bidrager til vigtige fornyelser i dansk realkredit, uden at man går på kompromis i forhold til at bevare et robust realkreditsystem.

/ritzau/