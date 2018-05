Redaktør: Danskerne tager vældig godt imod NemID's app

200.000 danskere har hentet NemID's nøgleapp til mobilen det første døgn. Det er imponerende, mener redaktør.

206.400 personer havde klokken 06.00 onsdag morgen downloadet den nye "NemID nøgleapp" som erstatning for det nuværende papkort.

Det er et tal, der vil kunne imponere udviklere af apps verden over, mener John G. Pedersen, der er chefredaktør ved netmediet MereMobil.dk.

- Jeg synes, at det er overraskende mange, der har downloadet den her app. Især i forhold til at det er en helt ny app, som man ikke har været ude at slå på tromme for endnu, så er det et rigtig flot tal, siger han.

Med app'en får man adgang til blandt andet netbank, borger.dk, sundhed.dk og private aktørers hjemmesider som eksempelvis fagforeninger og a-kasser.

Det er Finans Danmark og Digitaliseringsstyrelsen, der står bag den nye app. Ifølge Finans Danmark går alt indtil videre fint med den.

/ritzau/