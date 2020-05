Regeringen er i tæt dialog med Sverige om presset SAS

SAS taber milliarder under corona og finansminister Nicolai Wammen (S) er i dialog med Sverige om fremtiden.

Den danske stat er i dialog med den svenske stat om at sikre en løsning for det pressede luftfartsselskab SAS, der for en stor dels vedkommende er ejet af Danmark og Sverige.

Det skriver finansminister Nicolai Wammen (S) i en kort kommentar.

Det gør han på dagen, hvor SAS har aflagt regnskab for sit andet kvartal - de tre måneder, der sluttede med april. Selskabet havde et underskud på 2,5 milliarder danske kroner i perioden.

- SAS er central for Danmarks tilgængelighed og danske arbejdspladser, virksomheder og økonomien generelt.

- Den danske stat er i tæt dialog med blandt andet den svenske stat samt SAS' ledelse om at finde en langsigtet løsning for selskabet, som blandt andet vil kræve ansvarsdeling med andre investorer i SAS, skriver Nicolai Wammen (S).

Kort efter april sluttede, sikrede SAS sig et lån på 2,3 milliarder danske kroner, der for 90 procents vedkommende var garanteret af Danmark og Sverige.

Ifølge SAS var der lige under tre milliarder danske kroner tilbage på kistebunden, da april løb ud. Det er omkring 1,7 milliarder danske kroner færre, end da kvartalet startede.

Ifølge luftfartsanalytiker hos Sydbank Jacob Pedersen kan behovet for penge ende med ændringer i ejerskabet for SAS. Danmark og Sverige ejer henholdsvis 14 og 15 procent af SAS.

- For mig at se er SAS på jagt efter omkring syv milliarder kroner. Det bliver det, man har brug for for at komme gennem den her krise, siger han.

- Og jeg tror, at SAS er på jagt efter, at Danmark og Sverige hjælper til. Det tror jeg ikke, at man kan klare sig uden. Så vi skal til lommerne herhjemme og skyde flere penge i SAS.

Da Sverige har indikeret, at de ikke nødvendigvis er langsigtede ejere, kan det ende med, at Danmark tager et større ejerskab.

