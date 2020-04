Regeringen præciserer retningslinjer for butikker efter Ikea-kritik

Erhvervsministeren har fået kritik for at blande sig i genåbningen af Ikea, der var planlagt denne uge.

Regeringen præciserer nu retningslinjer for store butikker, herunder store varehuse som Ikea.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Retningslinjerne sætter blandt andet skrappere krav til, hvor mange kunder der må opholde sig i butikken per kvadratmeter.

For eksempel fremgår det af retningslinjerne, at varehuse og andre store butikker over 10.000 kvadratmeter må give plads til én person per 20 kvadratmeter.

Det betyder, at en butik på eksempelvis 25.000 kvadratmeter højst må have 1250 personer i butikken.

Derudover skal spise- og legeområder samt andre fællesarealer holdes lukket.

Ændringerne kommer, efter at erhvervsminister Simon Kollerup (S) har fået kritik for at blande sig i genåbningen af Ikea, der var planlagt til denne uge.

/ritzau/