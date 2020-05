Regeringen vil opkvalificere ledige tilbage i arbejde

Regeringen arbejder på en stor opkvalificeringspakke til dem, der blandt andet under krisen er blevet ledige.

Mange tusinde er blevet arbejdsløse i Danmark som følge af coronakrisen.

Det får nu regeringen til at arbejde på det, den selv kalder for en omfattende opkvalificeringspakke til ledige.

Det fortæller beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Vi skal som samfund hjælpe med, at perioden som arbejdsløs bliver brugt bedst muligt.

- Derfor arbejder vi nu på en omfattende opkvalificeringspakke til ledige, der netop skal hjælpe folk godt videre og virksomhederne med de medarbejdere, de har brug for på kort og længere sigt, siger han i en kommentar.

Arbejdet med en opkvalificeringspakke kommer, efter at ministeren tidligere har talt varmt for at bruge opkvalificering som et værktøj til at hjælpe ledige i job.

Søndag var i alt 180.489 personer meldt ledige herhjemme.

Det er en stigning på 48.874 personer siden 9. marts, hvor coronakrisen for alvor begyndte i Danmark.

Alene søndag var der 279 personer, der registrerede sig som ledige. Det var en smule højere end søndagen forinden, hvor 259 personer meldte sig ledige.

- Vi har nu i snart to måneder dag efter dag set mange flere mennesker end normalt, der mister jobbet. I går var ingen undtagelse.

- Det er en markant ændring af hverdagen for hver enkelt. Man mister ikke bare evnen til at kunne forsørge sig selv og familien. For mange er jobbet også en stor del af identiteten.

- Derfor slår en fyreseddel så hårdt, også selv om vi godt ved, at det skyldes coronaen, som holder store dele af verden i et jerngreb, siger Peter Hummelgaard.

For at holde hånden under virksomhederne og deres arbejdspladser er der allerede lavet flere hjælpepakke.

En af dem handler om kompensation til virksomheder, der bliver ved med at lønne medarbejdere, selv om de er sendt hjem grundet coronasituationen.

/ritzau/