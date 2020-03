Regeringens hjælpepakke kan begrænse fyringsrunder

Den store økonomiske hjælpepakke, der blev præsenteret torsdag, er et godt skridt, vurderer økonom.

Coronavirus vil uvægerligt sætte sig voldsomt i økonomien. Men den store hjælpepakke til ikke mindst små virksomheder og selvstændige, der blev præsenteret torsdag, kan afværge en mangeårig nedtur som den efter finanskrisen.

Det vurderer Søren Vestergaard Kristensen, cheføkonom i Sydbank.

- Vi er ved at være oppe i en størrelsesorden, hvor det batter noget. Og det vil redde både arbejdspladser og virksomheder.

- Vi har rigtig mange mindre virksomheder i Danmark, og de udgør en betydelig del af vores erhvervsliv. Så det er vigtigt, at vi får holdt hånden også under dem. Det er vigtigt, at der er en økonomi, når vi åbner op igen, siger økonomen.

Et af problemerne efter finanskrisen var, at kollapset for finanssektoren satte sig som en langvarig krise i resten af økonomien. Virksomhedslukninger gav fyringer, og de gav igen frygt og tilbageholdenhed hos forbrugerne.

Fra juni 2008 til juni 2012 steg antallet af bruttoledige fra 66.561 til 164.080 herhjemme.

- Coronavirus burde være et midlertidig stød mod økonomien. Og med pakken begrænser vi de mulige langsigtede effekter.

- Hvis folk bliver sendt hjem med hele eller dele af deres løn og får at vide, at de bliver ansat igen, når det er drevet over, så har det slet ikke den samme effekt, siger Søren Vestergaard Kristensen.

- Men nogle vil selvfølgelig blive fyret. Så vi tager et stort skridt mod at begrænse truslen, men den er der stadigvæk.

Med pakken skal staten voldsomt til lommerne, og det vil som minimum stå i et stort, tocifret milliardbeløb. Det er dog ikke noget problem, vurderer cheføkonomen.

- Der er umiddelbart ingen problemer med at låne de penge, og vi kunne sikkert godt låne endnu mere, fordi vi har sådan en sund økonomi.

- Det kan blive lidt dyrere, end vi har været vant til. Men jeg har meget svært ved at se, at det skulle blive et problem, siger Søren Vestergaard Kristensen.

/ritzau/